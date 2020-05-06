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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда ждать вакцину от коронавируса и коллективный иммунитет. Резонансные вопросы вирусологу Мнения только авторитетных специалистов в нашем эфире. Не умаляем при этом опыт и европейский, и соседей на Востоке. Связались по скайпу с доктором медицинских...

Мнения только авторитетных специалистов в нашем эфире. Не умаляем при этом опыт и европейский, и соседей на Востоке. Связались по скайпу си спросили, как он оценивает путь Беларуси по борьбе с вирусом, когда ждать вакцину и коллективный иммунитет