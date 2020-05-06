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Патриотическую эстафету "Беларусь помнит. Помним каждого" подхватили во всех уголках нашей страны
06.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT3 дня отделяют нас от торжеств Великой Победы. Для каждого из нас это время наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных лет. А еще чувством горечи - ведь мы в неоплаченном долгу перед ними. Да, с каждым годом живых свидетелей той войны становится все меньше. Но вместе с тем приходит и более глубокое осознание смысла той Победы. И это чувство не угасает, а наполняет наши сердца внутренней силой. Мы помним великий подвиг нашего народа. Они умирали ради нас. И наш священный долг - быть достойными потомками наших дедов и прадедов, жить по совести, стойко преодолевать трудности в наши дни, сохранить историческую правду и передать ее будущим поколениям. И именно таким смыслом наполнена общереспубликанская патриотическая эстафета "Беларусь помнит. Помним каждого". Ее подхватили во всех уголках нашей страны. Участники несут цветы к памятным местам и отдают дань уважения тем, кто ценою жизни подарил нам будущее.
Искренние слезы, улыбки и трогательные воспоминания о подвигах своих бабушек и дедушек делился каждый, кто пришел сегодня почтить память солдат, отвоевавших мирное небо над нашей родиной. Минутная тишина окружила монументы, памятники, могилы неизвестных солдат. Героям, которые первыми встретились лицом к лицу с врагом и первыми услышали разрывающиеся снаряды возле своих домов, в Брестской крепости к Вечному огню легли живые цветы. Именно здесь 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Возложили цветы и в мемориальном комплексе в деревне Узречье Бешенковичского районаЗдесь при форсировании Западной Двины в июне 1944-го погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии первого Прибалтийского фронта! 8 человек за проявленный героизм посмертно получили звание Героя Советского Союза.
Лагерь в Масюковщине организовали фашисты в июле 1941 года. Бараки стали перевалочной базой для советских военнопленных, которых отправляли в Германию. "Шталаг-352" - одно из самых крупнейших мест смерти на землях оккупированной Беларуси. От мучений, голода и казней здесь погибли более 80 тысяч узников.
Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты: "Часть имен этих людей не известна до сих пор. Но, тем не менее, мы помним каждого из них. Мы помним и будем помнить вклад каждого из них в дело Великой Победы. Люди забывали о себе, забывали о своих кровиночках и делали, может быть, не таким значительным, но каждым своим поступком приближали эту Победу. Мне кажется, вот в этом и героизм всего нашего народа".
"Шталаг-352" просуществовал в Масюковщине до июня 1944-го. А через месяц (когда Минск освободили) местные бараки стали наполняться пленными немцами и их союзниками. А сейчас это место памяти и скорби.
Еще одно место упокоения советских военнопленных - парк ЧелюскинцевВ его северо-восточной части находится могила, в которой захоронено более 10 тысяч человек. Это воины Советской армии, подпольщики, местные жители, расстрелянные нацистами в военные годы. 65 лет назад на могиле был установлен памятник - скульптура скорбящей матери.
И сегодня к этому месту - свидетельству о той трагедии - несут розы и гвоздики. Ведь у каждого есть личная история, которая связана с прошлым и трогает сердца. Александр Шумилин - председатель Комитета по науке и технологиям Беларуси, признается, как в детстве любил играть с медалями своих героических дедушек. Рассматривал, примерял и представлял себя победителем.
Спасибо за победу сегодня говорят и лично тем, кто сражался за Родину и еще сам может рассказать о своих подвигах. Мелодии военных лет с балконов своих квартир слушали наши ветераны. Такой
Поздравляют и школьники. Так, с песни начинается классный час в столичной 119-й школе. Ученики сегодня готовятся к 9 Мая: делают видеооткрытку с поздравлениями, стихами и песнями. А вот шестиклассник Алексей Гончаров готов всегда: знает военные песни наизусть, поет дома своим дедушкам и бабушке.
К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились и пограничникиЗащитники в зеленых беретах возложили цветы к братской могиле и памятному знаку "Стражам границы всех поколений" на бульваре Толбухина в Минске.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: "Это праздник всего народа, и забыть мы не можем. Практически все заставы в дни войны погибли. Фашисты отводили на захват заставы 30 минут. А заставы держали сутки. Двое, больше. Это наша память. Без памяти - мы никто".
Жертв войны вспоминали сегодня и на улице Мельникайте.
84 казахских воина удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в боях за БеларусьИ сегодня вспомнить тех бойцов Великой Отечественной - как знак благодарности. В честь их мужества легли цветы к мемориалу - как символ вечной жизни - на территории посольства Казахстана.
В месте, где никогда не умолкает колокольный звон,
К марафону памяти
Память погибших воинов Красной армии почтили в ДятловоЦветы несли к обелиску Славы в городском парке. Это место - знаковое для райцентра, здесь находится братская могила 14 солдат, которые защищали город в первые недели Великой Отечественной.
Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами, сегодня практически долг всех белорусов. Идти по свободной и независимой земле к памятникам и обелискам на места бывших кровопролитных сражений - большая гордость для нас, потомков тех героев. "Спасибо" говорит каждый за наше мирное сегодня.
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3 дня отделяют нас от торжеств Великой Победы. Для каждого из нас это время наполнено особыми мыслями и эмоциями, гордостью и благодарностью ветеранам за 75 мирных...
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