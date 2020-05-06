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Ветеран Лидия Волкова принимает поздравления и делится своими историями о войне
06.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ свои 16 она бесстрашно спасала раненных солдат и сама едва осталась жива. А потому победный май для нее особенно ценен. В этот юбилейный год Лидия Волкова, также как и все ветераны, принимает поздравления от молодого поколения и охотно делится своими историями.
Рассказывает Елена Витко
Родилась Лидия Волкова в России в Николаевской области. После 7 классов пошла учиться в школу медсестер. А далее мечтала поступить в институт. Но все планы 16-летней девушки перечеркнула война. Так Лидия попала в автохирургический отряд. Это что-то наподобие неотложной скорой помощи.
Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны: "Раненые были очень тяжелые. Ранения разнообразные: и голова, и груди, живот, ноги, руки. Преимущественно осколочные. И страшно было подойти к этому человеку. Кто-то молчит бледный, терпит. Кто-то кричит, ругается".
Помощь оказывали и днем, и ночью. А отряд перемещался по маршрутам войны. Сталинград, Курск, Прохоровка. Затем Беларусь, Польша, Германия. Вместе с коллегами Лидия Кондратьевна спасала жизни и спасалась сама.
Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны: "Я только помню, что меня подбросила взрывная волна, брякнула. И я не помню, что со мной такое. Я не могу понять никак, голову не могу поднять. Так бы, наверное, задохнулась. Потому кто-то зашевелился рядом, кто - понять не могу. Оказалось, то ли рука - шинель. Мужчина рядом, он стал ползти. Умирающий за соломинку хватается, так и я за эту шинель ухватилась. Мужчина выполз и меня вытащил".
Восстановление и снова в бой. За жизнь солдат Лидия Волкова сражалась до самой победы. А в эту новость сразу даже не поверила. Те же эмоции снова и снова ветеран переживает, глядя на фото, сделанное 8 мая в рейхстаге.
В свои 95 лет Лидия Кондратьевна бережно хранит память о войне. Ведет дневник, делится воспоминаниями. Особенно трепетно всегда переживает победный май. В этом году 9 Мая ветеран встретит дома, но это ничуть не повлияет на боевой дух и настрой.
Поздравления Лидия Кондратьевна принимает каждый день. Юбилейная медаль к 75-летию Победы уже на новом кителе. Главные слова "Спасибо за Победу" сегодня особенно ценны.
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В свои 16 она бесстрашно спасала раненных солдат и сама едва осталась жива. А потому победный май для нее особенно ценен. В этот юбилейный год Лидия Волкова, также...
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