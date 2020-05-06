Ученик средней школы №1 Артем Карп стал победителем шестого этапа краеведческой викторины от газеты «Полымя»

Источник материала: Полымя





Десятиклассник Артем Карп первым позвонил в понедельник, 4 мая, в редакцию газеты «Полымя» и отгадал нашу фотозагадку №6.

— То, что здесь изображен мемориальный комплекс «Звезда» в Кореличах, понял сразу, — говорит Артем. — У нас таких возвышенностей в районе немного, тем более, судя по фото, там проходит какое-то торжество. Краеведческой викториной «Где эта улица, где этот дом?» заинтересовался с самого начала. Большинство изображений на фото определял точно. Здорово, что проходят такие викторины, особенно сейчас, когда развлечений не так много.





Артем, как и все остальные наши победители, получил диплом и памятный подарок от районной газеты «Полымя».

Инна ЛЕЙКО

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