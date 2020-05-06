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Лица парада. Александра Кручковская
06.05.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе, что связано с подвигом народа в годы военного лихолетья и достижениями уже нашей мирной жизни, воплощается в ключевом событии праздника - военном параде. Это наша традиция. И, конечно, поучаствовать в нем для многих большая честь. Мы подготовили ролики о тех ребятах, которые с особым волнением и ответственностью готовятся к 9 Мая. Одна из них - участница женского парадного расчета МВД Александра Кручковская.
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Все, что связано с подвигом народа в годы военного лихолетья и достижениями уже нашей мирной жизни, воплощается в ключевом событии праздника - военном параде. Это...
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