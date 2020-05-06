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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лица парада. Александра Кручковская Все, что связано с подвигом народа в годы военного лихолетья и достижениями уже нашей мирной жизни, воплощается в ключевом событии праздника - военном параде. Это...

Все, что связано с подвигом народа в годы военного лихолетья и достижениями уже нашей мирной жизни, воплощается в ключевом событии праздника - военном параде. Это наша традиция. И, конечно, поучаствовать в нем для многих большая честь. Мы подготовили ролики о тех ребятах, которые с особым волнением и ответственностью готовятся к 9 Мая. Одна из них - участница женского парадного расчета МВД Александра Кручковская.