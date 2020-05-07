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Одному из парней, обокравшим спящего на «умной» остановке на Немиге, вынесли приговор

07.05.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре прошлого года несколько человек обокрали спящего минчанина на «умной» остановке на Немиге. Одному из парней 6 мая вынесли приговор, сообщает пресс-служба суда Центрального района Минска.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Суд признал его виновным в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения он с несовершеннолетним товарищем, и другими неустановленными лицами в несколько «заходов» украл из карманов потерпевшего похитил имущество на общую сумму 629 рублей.

Ранее парень уже был судим, в том числе и за кражу.

Ему назначили наказание два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Потерпевший также подал в суд иск на возмещение имущественного и морального вреда. Суд постановил взыскать в пользу истца 331 рубля в качестве возмещение имущественного вреда, и 100 рублей — в качестве компенсации морального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, рано утром 5 октября прошлого года к уснувшему минчанину (он возвращался после отдыха из увеселительного заведения и прикорнул) на «умной» остановке на Немиге подсели двое юношей. После этого из его кармана исчезли мобильный телефон и кошелек. Через какое-то время к мужчине подошел другой прохожий. Подозревают, что незнакомец снял с руки спящего кварцевые часы.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Весь процесс запечатлели камеры, установленные на этой самой «умной остановке». Как сообщалось, их здесь аж 10 штук.

Позже милиция сообщила, что установила личности парней, которые могут быть причастны к похищению вещей.

 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевший также подал в суд иск на возмещение имущественного и морального вреда. Суд постановил взыскать в пользу истца 331 рубля в качестве возмещение...
 
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