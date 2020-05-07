|
Одному из парней, обокравшим спящего на «умной» остановке на Немиге, вынесли приговор
07.05.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В октябре прошлого года несколько человек обокрали спящего минчанина на «умной» остановке на Немиге. Одному из парней 6 мая вынесли приговор,
Суд признал его виновным в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения он с несовершеннолетним товарищем, и другими неустановленными лицами в несколько «заходов» украл из карманов потерпевшего похитил имущество на общую сумму 629 рублей.
Ранее парень уже был судим, в том числе и за кражу.
Ему назначили наказание два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Потерпевший также подал в суд иск на возмещение имущественного и морального вреда. Суд постановил взыскать в пользу истца 331 рубля в качестве возмещение имущественного вреда, и 100 рублей — в качестве компенсации морального ущерба.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, рано утром 5 октября прошлого года к уснувшему минчанину (он возвращался после отдыха из увеселительного заведения и прикорнул) на «умной» остановке на Немиге
Весь процесс запечатлели камеры, установленные на этой самой «умной остановке». Как сообщалось, их
Позже милиция сообщила, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потерпевший также подал в суд иск на возмещение имущественного и морального вреда. Суд постановил взыскать в пользу истца 331 рубля в качестве возмещение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)