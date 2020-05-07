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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Репортеры президентского пула готовят фильм о своей профессии Наши коллеги, репортеры президентского пула, готовят фильм о своей профессии. Он выйдет в эфир в этом телесезоне и раскроет все тайны переговоров, рабочих и...

Наши коллеги, репортеры президентского пула, готовят фильм о своей профессии. Он выйдет в эфир в этом телесезоне и раскроет все тайны переговоров, рабочих и зарубежных поездок Главы государства. О самых ярких моментах журналисты расскажут сами и ответят на вопросы, которые раньше им не задавали!