Милиция опять задержала директора турфирмы: он снова продавал респираторы

Источник материала: Tut.by

Три недели назад столичная милиция задержала 43-летнего иностранца за незаконную продажу респираторов. На днях его задержали повторно, ему грозит штраф до 2700 рублей, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба МВД

Первый раз 43-летний иностранец, директор столичной турфирмы, попался милиции в середине апреля. Он хотел продать 260 защитных респираторов, которые купил несколько месяцев назад в одном из торговых центров, а затем продавал через интернет по цене 12 рублей за штуку.

На днях его повторно задержали с поличным при попытке продать 730 респираторов.

— По оперативной информации, иностранец приобретал их в одном из строительных магазинов Минска. Продавал их через интернет по цене от 15 до 20 рублей за штуку, — рассказали в милиции.

Общая стоимость изъятых респираторов превысила 13 тысяч рублей. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (2700 белорусских рублей).

В милиции отметили, что в стране выявлено почти 30 фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Общая сумма изъятых из незаконного оборота медицинских товаров составила около 225 тысяч рублей.