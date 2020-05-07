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Гомельские пионеры расскажут военные истории своих семей на онлайн-конференции

07.05.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Пионеры Гомельской области станут сегодня участниками международного круглого стола «Моя Победа», организованного Смоленской областной общественной организацией «Российский союз молодежи» и Белорусским республиканским союзом молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Артем Карпенко.

Круглый стол пройдет в формате видеоконференции. «Участники поделятся своими семейными историями, связанными с событиями Великой Отечественной войны. Ребята проанализируют влияние семейных традиций и ценностей на отношение к Родине и народу своей страны. Презентуют опыт по сохранению и увековечиванию памяти о героических подвигах наших предков», — рассказал Артем Карпенко.

Пионеры региона во время круглого стола покажут и расскажут сверстникам о пионерском галстуке, принадлежавшем юному разведчику Георгию Артеменкову, который 13-летним участвовал в штурме рейхстага. Уникальный экспонат хранится в музее гомельской школы №4 им. В.Маркелова — прямо оттуда организуют трансляцию. «Это один из самых знаменитых пионерских галстуков Советского Союза. Обладатель легендарного галстука вместе с разведчиками 150-й стрелковой дивизии прошел боевой путь от Старой Руссы до Берлина», — подчеркнул Артем Карпенко.

Участие в конференции станет одним из пунктов программы, подготовленной пионерами в честь 75-летия Великой Победы. «В условиях складывающейся эпидемиологической ситуации программа, конечно, скорректирована, но мы запланировали и проводим более 300 мероприятий — все в безопасном формате. В каждом районе области ребята уже подключились к патриотическому марафону», — отметил председатель организации.

Пионерская акция «Великая Победа» проходит в Мозырском районе. В официальной группе районного совета в «ВКонтакте» ребятам предлагают разместить тематические видеоролики, поздравительные открытки, презентовать онлайн-выставки. По итогам акции назовут авторов лучших работ.

Пионеры Речицкого района готовят квест «Пройдем дорогами войны». Ребята из Петриковского района открыли творческую мастерскую, в которой своими руками создают открытки и сувениры для ветеранов. В Ельском районе Великой Победе посвятят молодежный велопробег. Дружины пионеров Хойникского района делают гирлянды из 75 цветов, которые затем возложат к памятникам.

Повсеместно ребята произносят торжественные обещания пионерии, пополняя ряды организации, помогают ветеранам, труженикам тыла, бывшим узникам фашистских лагерей, участвуют в акциях, митингах, отправляются на экскурсии по местам боевой славы, несут вахты памяти.

Пионеры Гомельской области активно участвуют в республиканском онлайн-проекте пионерской организации «По следам Победы» и республиканской акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы».

«Молодому поколению важно не забывать историю и подвиги предков, которые ценой своей жизни отстояли наше право жить в мире и строить планы на будущее», — заключил Артем Карпенко.

Белта

 
 
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Пионеры Гомельской области станут сегодня участниками международного круглого стола "Моя Победа", организованного Смоленской областной общественной...
 
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