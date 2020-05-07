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Прогноз погоды на 07 мая 2020 года

07.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По Минской области преобладание облачной погоды. Ночью временами дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4 +9°С, максимальная днем +10 +15°С.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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Прогноз погоды на 7 мая 2020 года от ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды".
 
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