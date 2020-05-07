ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Без традиционного парада, но с салютом. Как в Гродно отметят День Победы

07.05.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году 9 мая в Гродно, в отличие от столицы, традиционного парада не будет. В городе запланировано торжественное возложение цветов и венков к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а вечером над областным центром прогремит праздничный салют, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Памятные мероприятия пройдут не только в субботу, 9 мая. Например, планируется, что 7 мая около домов, где живут ветераны, выступят духовые оркестры. А 8 мая будут возлагать цветы к памятникам и братским могилам.

Программа празднования 75-летия Победы в Гродно

8 мая

10.00 — возложение цветов к памятнику советским пограничникам (улица Советских пограничников)

11.00 — возложение цветов к братской могиле советских воинов (улица Грандичская)

12.00 — возложение цветов на Кургане Славы (проспект Космонавтов)

13.00 — возложение цветов к памятникам по улице Антонова (православное кладбище), улица Белуша (воинское кладбище), улицы О. Соломовой, Фолюш, Победы.

14.00 — торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза И.С. Антонову (улица Карбышева, 9)

9 мая

11.00 — торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Ленина, парк имени. Жилибера)

23.00 — праздничный салют (центральная часть города).

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году 9 мая в Гродно, в отличие от столицы, традиционного парада не будет.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Ушачском районе прошла кульминация областного этапа международной акции «Во славу общей Победы!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика