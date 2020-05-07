Без традиционного парада, но с салютом. Как в Гродно отметят День Победы

Источник материала: Tut.by

В этом году 9 мая в Гродно, в отличие от столицы , традиционного парада не будет. В городе запланировано торжественное возложение цветов и венков к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а вечером над областным центром прогремит праздничный салют, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Памятные мероприятия пройдут не только в субботу, 9 мая. Например, планируется, что 7 мая около домов, где живут ветераны, выступят духовые оркестры. А 8 мая будут возлагать цветы к памятникам и братским могилам.

Программа празднования 75-летия Победы в Гродно

8 мая

10.00 — возложение цветов к памятнику советским пограничникам (улица Советских пограничников)

11.00 — возложение цветов к братской могиле советских воинов (улица Грандичская)

12.00 — возложение цветов на Кургане Славы (проспект Космонавтов)

13.00 — возложение цветов к памятникам по улице Антонова (православное кладбище), улица Белуша (воинское кладбище), улицы О. Соломовой, Фолюш, Победы.

14.00 — торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза И.С. Антонову (улица Карбышева, 9)

9 мая

11.00 — торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Ленина, парк имени. Жилибера)

23.00 — праздничный салют (центральная часть города).