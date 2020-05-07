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Без традиционного парада, но с салютом. Как в Гродно отметят День Победы
07.05.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году 9 мая в Гродно, в отличие
Памятные мероприятия пройдут не только в субботу, 9 мая. Например, планируется, что 7 мая около домов, где живут ветераны, выступят духовые оркестры. А 8 мая будут возлагать цветы к памятникам и братским могилам.
Программа празднования 75-летия Победы в Гродно
8 мая
10.00 — возложение цветов к памятнику советским пограничникам (улица Советских пограничников)
11.00 — возложение цветов к братской могиле советских воинов (улица Грандичская)
12.00 — возложение цветов на Кургане Славы (проспект Космонавтов)
13.00 — возложение цветов к памятникам по улице Антонова (православное кладбище), улица Белуша (воинское кладбище), улицы О. Соломовой, Фолюш, Победы.
14.00 — торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза И.С. Антонову (улица Карбышева, 9)
9 мая
11.00 — торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Ленина, парк имени. Жилибера)
23.00 — праздничный салют (центральная часть города).
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В этом году 9 мая в Гродно, в отличие от столицы, традиционного парада не будет.
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