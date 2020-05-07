Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГПУ для иностранных абитуриентов решено проводить онлайн-консультации Они будут проходить каждый четверг с 7 мая по 1 сентября с 10:00 до 11:00 на официальной вебинарной площадке BigBlueButton. Иностранные граждане узнают о том, как оформить...

Они будут проходить каждый четверг с 7 мая по 1 сентября с 10:00 до 11:00 на официальной вебинарной площадке BigBlueButton.Иностранные граждане узнают о том, как оформить приглашение на обучение, получить белорусскую визу, пройти медицинский осмотр на территории Беларуси. Им расскажут о правилах поступления в БГПУ, обучении в университете, научной и спортивной жизни вуза.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите