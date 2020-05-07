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Фильм об освобождении Гродненской области презентуют в ГрГУ им. Янки Купалы

07.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Студенты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и активная молодежь региона работают над фильмом об освобождении Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Фильм об освобождении Гродненской области презентуют в ГрГУ им. Янки Купалы

Купаловский университет проводит виртуальную гражданско-патриотическую акцию «Дорогами Победы». Проект станет частью республиканской акции «Беларусь помнит. Помним каждого», посвященной 75-летию Великой Победы.

Участники акции, среди которых студенты-купаловцы, представители активной молодежи районных центров региона, вместе работают над созданием тематического видеофильма. Лента расскажет, как проходило освобождение районов области и Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Фильм смонтируют из отдельных видеороликов, снятых молодежью области на фоне памятных мест.

Презентация фильма состоится в ГрГУ им. Янки Купалы 8 мая.

«Виртуальная гражданско-патриотическая акция «Дорогами Победы» проводится для сохранения памяти о наших героях, формирования у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, раскрытия их творческого потенциала и вовлечения представителей молодого поколения в проведение праздничных мероприятий, связанных с Победой советского народа в Великой Отечественной войне», — отметили в пресс-службе университета.

Акция «Дорогами Победы» инициирована студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы при поддержке управления культуры Гродненского облисполкома и отделов (секторов) культуры райисполкомов Гродненской области.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно
 
 
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Студенты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и активная молодежь региона работают над фильмом об освобождении Гродненской области,...
 
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