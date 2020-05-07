Жителя Браслава оштрафовали за клевету на милиционера

Источник материала: Tut.by

Клевета в адрес сотрудника милиции обернулась для жителя Браславского района штрафом в 270 рублей, сообщает УВД.

Инцидент произошел в минувшем году. Житель Браслава решил «вывести на чистую воду» сотрудника местного РОВД. Мужчина написал заявление, в котором утверждал, что лейтенант милиции сфальсифицировал в отношении него административные материалы по факту продажи спиртосодержащей жидкости.

По словам мужчины, милиционер специально преследовал его, так как получил отказ в бесплатном отдыхе на агроусадьбе с баней.

По заявлению прошла проверка. Выяснилось, что житель Браслава умышленно оклеветал сотрудника милиции.

Суд оштрафовал мужчину на 10 базовых величин (270 рублей).