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Жителя Браслава оштрафовали за клевету на милиционера
07.05.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Клевета в адрес сотрудника милиции обернулась для жителя Браславского района штрафом в 270 рублей,
Инцидент произошел в минувшем году. Житель Браслава решил «вывести на чистую воду» сотрудника местного РОВД. Мужчина написал заявление, в котором утверждал, что лейтенант милиции сфальсифицировал в отношении него административные материалы по факту продажи спиртосодержащей жидкости.
По словам мужчины, милиционер специально преследовал его, так как получил отказ в бесплатном отдыхе на агроусадьбе с баней.
По заявлению прошла проверка. Выяснилось, что житель Браслава умышленно оклеветал сотрудника милиции.
Суд оштрафовал мужчину на 10 базовых величин (270 рублей).
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Житель Браслава утверждал, что милиционер специально преследовал его, так как получил отказ в бесплатном отдыхе на агроусадьбе с баней.
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