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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На аэродроме Мачулищи и авиабазе в Барановичах прошла тренировка военной авиации к 9 Мая Всего два дня до праздника Великой Победы. Для каждого белоруса это дата созвучна с героизмом наших дедов и прадедов. В том числе и сегодня мы вспоминаем о подвигах....

Всего два дня до праздника Великой Победы. Для каждого белоруса это дата созвучна с героизмом наших дедов и прадедов. В том числе и сегодня мы вспоминаем о подвигах. В эти дни в 1945 году исход войны был предрешен. Войска 1-го Белорусского фронта уже вышли на реку Эльба, а 1-го Украинского в результате длительной осады полностью овладели городом и крепостью Бреславль. Во многом исход сражений, в том числе на последних рубежах перед капитуляцией, решался за счет вылетов советской авиации. Летчики наносили непрерывные удары по узлам сопротивления противника. Воздушные силы - участники и предстоящего парада 9 Мая.Буквально только что военные завершили тренировку. Около часа назад самолеты взмыли в небо с военного аэродрома Мачулищи и авиабазы в Барановичах. Наши коллеги из "ВоенТВ" вели прямую трансляцию в интернете - эти кадры как раз оттуда. В парадном строю "миги" будут идти фигурой стрелы, а самолеты "Су" - тройкой. Среди участников - самолеты пилотажной группы "Белая Русь". Замыкать воздушный строй будут 3 типа воздушных судов – учебно-боевые Л-39 и Як-130, а также военно-транспортный Ил-76.