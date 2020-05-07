ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На аэродроме Мачулищи и авиабазе в Барановичах прошла тренировка военной авиации к 9 Мая

07.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Всего два дня до праздника Великой Победы. Для каждого белоруса это дата созвучна с героизмом наших дедов и прадедов. В том числе и сегодня мы вспоминаем о подвигах. В эти дни в 1945 году исход войны был предрешен. Войска 1-го Белорусского фронта уже вышли на реку Эльба, а 1-го Украинского в результате длительной осады полностью овладели городом и крепостью Бреславль. Во многом исход сражений, в том числе на последних рубежах перед капитуляцией, решался за счет вылетов советской авиации. Летчики наносили непрерывные удары по узлам сопротивления противника. Воздушные силы - участники и предстоящего парада 9 Мая.

Буквально только что военные завершили тренировку. Около часа назад самолеты взмыли в небо с военного аэродрома Мачулищи и авиабазы в Барановичах. Наши коллеги из "ВоенТВ" вели прямую трансляцию в интернете - эти кадры как раз оттуда. В парадном строю "миги" будут идти фигурой стрелы, а самолеты "Су" - тройкой. Среди участников - самолеты пилотажной группы "Белая Русь". Замыкать воздушный строй будут 3 типа воздушных судов – учебно-боевые Л-39 и Як-130, а также военно-транспортный Ил-76.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего два дня до праздника Великой Победы. Для каждого белоруса это дата созвучна с героизмом наших дедов и прадедов. В том числе и сегодня мы вспоминаем о подвигах....
 
Новости дня
Новости общества
 
Приборы для диагностики и средства индивидуальной защиты для медиков. Буда-Кошелевская ЦРБ получила гуманитарную помощь от Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика