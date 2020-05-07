Аллея героев появилась во дворе школы №24 в Борисове

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—Такие проекты укрепляют связь поколений, воспитывают ребят на примере героического прошлого земляков — участников Великой Отечественной войны. И очень импонирует, что не только педагоги, учителя, но и родители объединили усилия в создании Аллеи героев, — отметила депутат. Чтобы этот день был для ребят еще более памятным, им достались и подарки от депутата - сборники произведений "Детство в солдатской пилотке".





Директор школы Татьяна Николаевна Прокопенкова рассказала "Адзiнству", что патриотической церемонии предшествовала большая работа педагогов и школьников сорока классов. Они собрали информацию о земляках- ветеранах Великой Отечественной войны, подготовлены памятные буклеты о каждом. А 6 мая во дворе школы у каждого героя появилась и своя именная табличка у посаженных во дворе туй.