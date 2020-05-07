ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина отдал за «айфон» почти тысячу долларов - а получил коробку с манкой. Ищут других обманутых

07.05.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанину под видом нового айфона продали коробку с манкой. Витебская милиция устанавливает других потерпевших от такой мошеннической схемы, сообщает УВД.


В начале апреля в милицию обратился минчанин, который сообщил, что неизвестные злоумышленники под видом продажи мобильного телефона в Лепеле выманили у него 2300 рублей.

Мужчина хотел купить iPhone 11 Pro Max. Дал объявление в интернет. Его прочитали два парня из столицы. Они предложили мужчине дорогой гаджет по цене ниже рыночной. Узнав, что покупатель — минчанин, предложили приехать за телефоном в Лепель.

Сам мужчина приехать в Лепель не мог, но договорился об этом с другом из Новополоцка. Тот приехал в райцентр, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней фирменных наклеек. Затем отдал двум парням 2300 рублей, полученных от приятеля. И отправил покупку с водителем маршрутки в Минск.

Однако когда его товарищ вскрыл упаковку, то увидел там не айфон, а пакет с манкой.

Злоумышленников задержали. В милиции считают, что подобную схему мужчины провернули не впервые.

УВД Витебского облисполкома просит других пострадавших позвонить на 102.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция устанавливает других потерпевших от подобной мошеннической схемы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Мяделе прокуратура взыскивает 61 тысячу с сидящего в колонии мошенника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика