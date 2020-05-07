Мужчина отдал за «айфон» почти тысячу долларов - а получил коробку с манкой. Ищут других обманутых

Источник материала: Tut.by

Минчанину под видом нового айфона продали коробку с манкой. Витебская милиция устанавливает других потерпевших от такой мошеннической схемы, сообщает УВД.





В начале апреля в милицию обратился минчанин, который сообщил, что неизвестные злоумышленники под видом продажи мобильного телефона в Лепеле выманили у него 2300 рублей.

Мужчина хотел купить iPhone 11 Pro Max. Дал объявление в интернет. Его прочитали два парня из столицы. Они предложили мужчине дорогой гаджет по цене ниже рыночной. Узнав, что покупатель — минчанин, предложили приехать за телефоном в Лепель.

Сам мужчина приехать в Лепель не мог, но договорился об этом с другом из Новополоцка. Тот приехал в райцентр, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней фирменных наклеек. Затем отдал двум парням 2300 рублей, полученных от приятеля. И отправил покупку с водителем маршрутки в Минск.

Однако когда его товарищ вскрыл упаковку, то увидел там не айфон, а пакет с манкой.

Злоумышленников задержали. В милиции считают, что подобную схему мужчины провернули не впервые.

УВД Витебского облисполкома просит других пострадавших позвонить на 102.