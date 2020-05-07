|
Мужчина отдал за «айфон» почти тысячу долларов - а получил коробку с манкой. Ищут других обманутых
07.05.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанину под видом нового айфона продали коробку с манкой. Витебская милиция устанавливает других потерпевших от такой мошеннической схемы,
В начале апреля в милицию обратился минчанин, который сообщил, что неизвестные злоумышленники под видом продажи мобильного телефона в Лепеле выманили у него 2300 рублей.
Мужчина хотел купить iPhone 11 Pro Max. Дал объявление в интернет. Его прочитали два парня из столицы. Они предложили мужчине дорогой гаджет по цене ниже рыночной. Узнав, что покупатель — минчанин, предложили приехать за телефоном в Лепель.
Сам мужчина приехать в Лепель не мог, но договорился об этом с другом из Новополоцка. Тот приехал в райцентр, встретился с продавцами, убедился в целостности упаковки, наличии на ней фирменных наклеек. Затем отдал двум парням 2300 рублей, полученных от приятеля. И отправил покупку с водителем маршрутки в Минск.
Однако когда его товарищ вскрыл упаковку, то увидел там не айфон, а пакет с манкой.
Злоумышленников задержали. В милиции считают, что подобную схему мужчины провернули не впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция устанавливает других потерпевших от подобной мошеннической схемы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)