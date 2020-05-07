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Профессионал в армейском деле – Александр Боровиков

07.05.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Недалеко от Минска в 2401-м отдельном батальоне связи 127-й гвардейской бригады связи служит рядовой Александр Боровиков. Недавно в части завершились мероприятия по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. И наш земляк оказался в числе лучших специалистов.

Профессионал в армейском деле – Александр Боровиков

– В соответствии с планом наш батальон с 31 марта по 24 апреля выполнял задачи по переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации, – рассказал заместитель командира 24 обс по вооружению майор Евгений Завацкий. – Работы выполнялись в роте материально-технического обеспечения и узлах связи батальона, где имеется автомобильная техника и источники электропитания оборудования связи.

Особое внимание во время перевода ВВСТ было направлено на соблюдение личным составом требований правил безопасности. Должностные лица получили необходимые запасные части для машин, расходные материалы, инструменты и всеми видами довольствия ГСМ, что позволило без срывов сроков завершить обслуживание военной техники.

Основной пласт работ выполнили армейские специалисты входящие в состав команды по переводу ВВСТ на различные режимы эксплуатации – военнослужащие срочной военной службы и службы по контракту. Одним из армейских специалистов был рядовой Александр Боровиков. Парня призвали в армию из города Несвиж. После окончания средней школы № 4, он отучился в Барановичском профессиональном машинно-строительном лицее. Юноша спортивный, любит футбол и легкую атлетику.

– В команду подобраны наиболее опытные солдаты, – рассказал Владислав Сергеевич. – Одним из таких воинов является Александр. Благодаря ему каждая машина в парке готова в любой момент отправиться выполнять задачи по предназначению.

Солдат совсем недавно пришел служить в армию, но уже зарекомендовал себя надежный воином. Ему доверяют любую технику воинской части. Ведь как говорят командиры, после рук Саши машины всегда находятся в хорошем состоянии, а это значит, что военные связисты всегда готовы к защите Родины.

Александр Гончаров, фото автора.


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Теги: Минск
 
 
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Недалеко от Минска в 2401-м отдельном батальоне связи 127-й гвардейской бригады связи служит рядовой Александр Боровиков. Недавно в части завершились
 
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