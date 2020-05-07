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В Мяделе прокуратура взыскивает 61 тысячу с сидящего в колонии мошенника

07.05.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Мядельского районанаправила в суд исковое заявление о взыскании 25 тысяч долларов (в белорусских рублях) с 35-летнего мошенника, который отбывает 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает Млын.by.


Фото: www.digitaltrends.com

Приговор жителю Мяделя был вынесен за мошенничество в особо крупном размере, подстрекательство к даче взятки в крупном размере, а также незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

— История связана с мнимой продажей коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Птицефабрика „Новая Заря“» в 2014 году, — рассказывает старший помощник прокурора Мядельского района Алексей Купревич. —  Фигурант тогда был директором частного строительного предприятия. Он предложил своему знакомому предпринимателю, у которого в Мядельском районе есть дом, купить птицефабрику. Но чтобы приобрести ее по низкой цене, якобы нужно было дать взятку в размере 30 тысяч долларов чиновнику, работающему в райисполкоме, за содействие в этом вопросе.

По словам Купревича, покупатель птицефабрики в период времени с 9 по 13 ноября 2014 года передал фигуранту 25 тысяч долларов.

Никакому должностному лицу в исполкоме мошенник передавать валюту не собирался. Он присвоил доллары и потратил их по своему усмотрению. Заказчику же сказал, что чиновник якобы принял взятку, но ничем помочь не смог. Деньги фигурант обещал вернуть из своих средств. Обманутый покупатель птицефабрики долго ждал, но потом написал заявление в милицию.

За свои преступления житель Мяделя получил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строго режима с конфискацией имущества. Сейчас он отбывает наказание.

— Прокуратура считает, что осужденный должен вернуть государству незаконно полученные деньги, — отмечает Алексей Купревич. — Мы взыскиваем 25 тысяч долларов в белорусских рублях. По курсу Нацбанка, на день подачи искового заявления в суд, сумма составила 61 360 рублей. Кроме этого, ответчик должен выплатить государственную пошлину в размере более 3 тыс. рублей.

Старший помощник прокурора отметил, что деньги взыскиваются именно в доход государства, а не потерпевшего, поскольку последний сознательно шел на нарушение закона, передавая валюту для взятки.

— Если суд удовлетворит иск прокуратуры, осужденный будет выплачивать эти деньги, пока полностью не погасит задолженность, где бы он ни находился — в колонии или на свободе после отбытия наказания, — сказал Алексей Купревич.

 
 
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История связана с мнимой продажей коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Птицефабрика "Новая Заря"» в 2014 году.
 
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