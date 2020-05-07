|
Память защитников почтили в Пружанах
07.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПамять защитников почтили сегодня в Пружанах - там находится братская могила, в которой похоронены 265 человек, это бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из них погибло во время освобождения города в 44-м. Общими усилиями местные жители восстанавливают имена неизвестных солдат. Помогают в этом рассекреченные архивы, воспоминания старожилов и информация от родственников фронтовиков. Из 265 человек неизвестными остаются имена только двух защитников, и сейчас специалисты стараются их восстановить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Память защитников почтили сегодня в Пружанах - там находится братская могила, в которой похоронены 265 человек, это бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)