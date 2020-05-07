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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Память защитников почтили в Пружанах Память защитников почтили сегодня в Пружанах - там находится братская могила, в которой похоронены 265 человек, это бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из...

Память защитников почтили сегодня в Пружанах - там находится братская могила, в которой похоронены 265 человек, это бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из них погибло во время освобождения города в 44-м. Общими усилиями местные жители восстанавливают имена неизвестных солдат. Помогают в этом рассекреченные архивы, воспоминания старожилов и информация от родственников фронтовиков. Из 265 человек неизвестными остаются имена только двух защитников, и сейчас специалисты стараются их восстановить.