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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились сотрудники КГК К республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились сотрудники Комитета госконтроля: они возложили цветы к памятнику матери-патриотке...

К республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились сотрудники Комитета госконтроля: они возложили цветы к памятнику матери-патриотке Анастасии Куприяновой в Жодино. Мемориал олицетворяет всех матерей, которые в годы войны потеряли своих сыновей. А Анастасия Фоминична Куприянова отправила на фронт пятерых сыновей, и ни один не вернулся живым.