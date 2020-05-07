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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились сотрудники КГК
07.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились сотрудники Комитета госконтроля: они возложили цветы к памятнику матери-патриотке Анастасии Куприяновой в Жодино. Мемориал олицетворяет всех матерей, которые в годы войны потеряли своих сыновей. А Анастасия Фоминична Куприянова отправила на фронт пятерых сыновей, и ни один не вернулся живым.
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К республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились сотрудники Комитета госконтроля: они возложили цветы к памятнику матери-патриотке...
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