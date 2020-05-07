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За чистоту на улицах отвечает "Мураш"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ продолжает тест-драйв первого электробуса Зеленые технологии для мегаполиса! Тест-драйв первого электробуса продолжает Минский автомобильный завод. Новинка не требует сети зарядных станций - свои...

Зеленые технологии для мегаполиса! Тест-драйв первого электробуса продолжает Минский автомобильный завод. Новинка не требует сети зарядных станций - свои киловатты разработка получает за ночь в автопарке. Одного заряда хватит, чтобы отработать на маршруте целую смену. В просторном салоне - кондиционер, USB, и так называемая теплая кнопка - возможность на остановке самостоятельно открыть нужные двери. Через год выйдет первая партия электробусов МАЗ для городов нашей страны.Еще одна разработка белорусских ученых - малогабаритная коммунальная машина. Ее название "Мураш" себя оправдывает полностью. Щетки и пылесос начисто убирают самые труднодоступные места в дворах и на улицах. Технику, которую выпустило предприятие в Смолевичах, протестировали в столице. Первую такую машину приобрели для Солигорска. Еще одно направление работы ученых - каркасно-панельные электромобили. Для их создания не нужны большие площади заводов. Такие коммерческие машины могут задействовать, например, в лесопарках и курортных зонах.