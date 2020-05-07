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МАЗ продолжает тест-драйв первого электробуса

07.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зеленые технологии для мегаполиса! Тест-драйв первого электробуса продолжает Минский автомобильный завод. Новинка не требует сети зарядных станций - свои киловатты разработка получает за ночь в автопарке. Одного заряда хватит, чтобы отработать на маршруте целую смену. В просторном салоне - кондиционер, USB, и так называемая теплая кнопка - возможность на остановке самостоятельно открыть нужные двери. Через год выйдет первая партия электробусов МАЗ для городов нашей страны. 


За чистоту на улицах отвечает "Мураш" 


Еще одна разработка белорусских ученых - малогабаритная коммунальная машина. Ее название "Мураш" себя оправдывает полностью. Щетки и пылесос начисто убирают самые труднодоступные места в дворах и на улицах. Технику, которую выпустило предприятие в Смолевичах, протестировали в столице. Первую такую машину приобрели для Солигорска. Еще одно направление работы ученых - каркасно-панельные электромобили. Для их создания не нужны большие площади заводов. Такие коммерческие машины могут задействовать, например, в лесопарках и курортных зонах. 

 
 
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Зеленые технологии для мегаполиса! Тест-драйв первого электробуса продолжает Минский автомобильный завод. Новинка не требует сети зарядных станций - свои...
 
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