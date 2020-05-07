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Сотрудники ГАИ напоминают водителям во время весенней активности копытных быть особенно внимательными за рулем

07.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Неожиданные встречи на дороге. На трассы весной все чаще выходят жильцы лесных массивов. За этот год только в Минском районе зафиксировано 20 наездов на диких животных, среди них лоси, косули и лисы. Последствия таких аварий очень серьезные, поэтому сотрудники ГАИ напоминают водителям - во время весенней активности копытных быть особо внимательными за рулем. На особо оживленных участках магистралей, где дорога проходит через крупные лесные массивы, установлены специальные заборы. Некоторые из них в длину несколько десятков километров. По словам специалистов лесхозов, чаще всего сети останавливают животных. 

 
 
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Неожиданные встречи на дороге. На трассы весной все чаще выходят жильцы лесных массивов. За этот год только в Минском районе зафиксировано 20 наездов на диких...
 
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