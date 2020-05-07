Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники ГАИ напоминают водителям во время весенней активности копытных быть особенно внимательными за рулем Неожиданные встречи на дороге. На трассы весной все чаще выходят жильцы лесных массивов. За этот год только в Минском районе зафиксировано 20 наездов на диких...

Неожиданные встречи на дороге. На трассы весной все чаще выходят жильцы лесных массивов. За этот год только в Минском районе зафиксировано 20 наездов на диких животных, среди них лоси, косули и лисы. Последствия таких аварий очень серьезные, поэтому сотрудники ГАИ напоминают водителям - во время весенней активности копытных быть особо внимательными за рулем. На особо оживленных участках магистралей, где дорога проходит через крупные лесные массивы, установлены специальные заборы. Некоторые из них в длину несколько десятков километров. По словам специалистов лесхозов, чаще всего сети останавливают животных.