|
До 20 градусов тепла и без осадков - прогноз от синоптиков на завтра и выходные
07.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБудет с прояснениями, ветер северный, до 16 метров в секунду. По большей части региона осадков не ожидается. Но уже на начале следующей недели вернется дождливая погода, а с ней - похолодание. Столбики термометров днем опустятся до 8 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет с прояснениями, ветер северный, до 16 метров в секунду. По большей части региона осадков не ожидается. Но уже на начале следующей недели вернется дождливая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)