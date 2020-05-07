Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До 20 градусов тепла и без осадков - прогноз от синоптиков на завтра и выходные Будет с прояснениями, ветер северный, до 16 метров в секунду. По большей части региона осадков не ожидается. Но уже на начале следующей недели вернется дождливая...

Будет с прояснениями, ветер северный, до 16 метров в секунду. По большей части региона осадков не ожидается. Но уже на начале следующей недели вернется дождливая погода, а с ней - похолодание. Столбики термометров днем опустятся до 8 градусов тепла.