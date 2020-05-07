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До +24°С и без существенных осадков будет в Беларуси в выходные

07.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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До +24°С и без существенных осадков будет в Беларуси в выходные
До 24 градусов тепла и без существенных осадков ожидается в Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В первую половину недели погодные условия в Беларуси находились под влиянием активных атмосферных фронтов, которые определяли неустойчивую с дождями погоду. В отдельных районах страны отмечались сильные дожди. Температурный фон был неустойчивый и в пределах, близких к климатической норме. В конце рабочей недели и в выходные погода в Беларуси улучшится. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся, но ожидается поступление воздушных масс с северо-запада Европы, поэтому в ночные часы высока вероятность заморозков», — сказали в Белгидромете.

В пятницу, 8 мая, погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку еще сохранится влияние теряющего активность атмосферного фронта. В основном будет без осадков, лишь ночью местами по востоку пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла.

В субботу, 9 мая, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Будет без существенных осадков. Ночь ожидается довольно прохладная с температурной воздуха 1-7 градусов выше нуля, по востоку в отдельных районах возможны заморозки до минус 2. Температура днем повысится до 15-21 градуса, в Минске в разгар дня — плюс 16-18.

В воскресенье, 10 мая, скажется влияние теплой воздушной массы с территории Западной Европы. Будет без существенных осадков. Температура воздуха несколько увеличится: ночью будет 2-8 градусов выше нуля, днем — 17-24 тепла.

В начале следующей недели ожидается изменение погоды. Активная система фронтальных разделов, смещающаяся с Балтийского моря, и распространяющиеся вслед за ней более прохладные воздушные массы будут определять крайне неустойчивую погоду. В понедельник, 11 мая, ночью преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 10-17 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 18-25.

По информации БелТА.

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