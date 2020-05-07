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Представители БРСМ возложили красные гвоздики к памятнику Марату Казею

07.05.2020 17:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители Белорусского союза молодежи  возложили красные гвоздики к памятнику Герою Советского Союза Марату Казею. 14-летний пионер взорвал себя последней гранатой, чтобы уничтожить приближающихся к нему врагов. К слову, вместе с первым секретарем БРСМ и его шестилетний сын. Дмитрий Воронюк признается, что ждал этого дня, чтобы рассказать ему о подвиге молодого героя.
 
 
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Представители Белорусского союза молодежи  возложили красные гвоздики к памятнику Герою Советского Союза Марату Казею. 14-летний пионер взорвал себя последней...
 
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