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В Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись"
07.05.2020 18:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись". Уже больше месяца институт проводит сбор документальных материалов для первого издания. Мы побывали в институте и узнали у ведущих научных сотрудников и докторов исторических наук, из чего будет состоять летопись.
К работе над созданием книги подключены не только ученые, историки, но и архивисты, музейщики и сотрудники вузов со всей Беларуси. Помимо личных архивов, будут также задействованы научные документы, карты, материалы из художественной литературы и изобразительного искусства.
В институте подчеркивают - акция направлена на сохранение исторической памяти событий Великой Отечественной войны через личный вклад жителей Беларуси. Любой гражданин может обратиться и предоставить документы, фотоснимки или даже воспоминания о его родных и близких - участниках войны, которые обязательно будут рассмотрены на введение в летопись.
Важнейшая задачи акции "Вспомним всех" - сохранить все предоставленные институту документы в электронной базе. С каждым годом заполучить исторически ценные материалы все сложнее, но с выходом летописи не только в печатном, но и в электронном формате ученые надеются сохранить информацию на века.
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси: "Всенародная летопись ВОВ будет публиковаться в издательстве "Белорусская наука", то есть, здесь, в Национальной академии наук. Еще раз подчеркну, что это будет продолжающее издание - мы сейчас не можем конкретно сказать, сколько книг получится, потому что акция сама долгоиграющая и рассчитана на перспективу, то есть по идее к ней могут присоединяться все больше и больше людей, желающих поделиться своей памятью о своих предках - участниках Великой Отечественной войны".
Первое издание будет опубликовано в мае. Выражаем благодарность всему отделу военной истории Беларуси и всем тем, кто предоставил личные материалы за столь ценный вклад в белорусскую историю.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись". Уже больше месяца институт...
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