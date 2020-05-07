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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись" К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись". Уже больше месяца институт...

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись". Уже больше месяца институт проводит сбор документальных материалов для первого издания. Мы побывали в институте и узнали у ведущих научных сотрудников и докторов исторических наук, из чего будет состоять летопись.К работе над созданием книги подключены не только ученые, историки, но и архивисты, музейщики и сотрудники вузов со всей Беларуси. Помимо личных архивов, будут также задействованы научные документы, карты, материалы из художественной литературы и изобразительного искусства.В институте подчеркивают - акция направлена на сохранение исторической памяти событий Великой Отечественной войны через личный вклад жителей Беларуси. Любой гражданин может обратиться и предоставить документы, фотоснимки или даже воспоминания о его родных и близких - участниках войны, которые обязательно будут рассмотрены на введение в летопись.Важнейшая задачи акции "Вспомним всех" - сохранить все предоставленные институту документы в электронной базе. С каждым годом заполучить исторически ценные материалы все сложнее, но с выходом летописи не только в печатном, но и в электронном формате ученые надеются сохранить информацию на века.Первое издание будет опубликовано в мае. Выражаем благодарность всему отделу военной истории Беларуси и всем тем, кто предоставил личные материалы за столь ценный вклад в белорусскую историю.