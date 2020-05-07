ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись"

07.05.2020 18:00 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись". Уже больше месяца институт проводит сбор документальных материалов для первого издания. Мы побывали в институте и узнали у ведущих научных сотрудников и докторов исторических наук, из чего будет состоять летопись.

К работе над созданием книги подключены не только ученые, историки, но и архивисты, музейщики и сотрудники вузов со всей Беларуси. Помимо личных архивов, будут также задействованы научные документы, карты, материалы из художественной литературы и изобразительного искусства.

В институте подчеркивают - акция направлена на сохранение исторической памяти событий Великой Отечественной войны через личный вклад жителей Беларуси. Любой гражданин может обратиться и предоставить документы, фотоснимки или даже воспоминания о его родных и близких - участниках войны, которые обязательно будут рассмотрены на введение в летопись.

Важнейшая задачи акции "Вспомним всех" - сохранить все предоставленные институту документы в электронной базе. С каждым годом заполучить исторически ценные материалы все сложнее, но с выходом летописи не только в печатном, но и в электронном формате ученые надеются сохранить информацию на века.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси: "Всенародная летопись ВОВ будет публиковаться в издательстве "Белорусская наука", то есть, здесь, в Национальной академии наук. Еще раз подчеркну, что это будет продолжающее издание - мы сейчас не можем конкретно сказать, сколько книг получится, потому что акция сама долгоиграющая и рассчитана на перспективу, то есть по идее к ней могут присоединяться все больше и больше людей, желающих поделиться своей памятью о своих предках - участниках Великой Отечественной войны". 

Первое издание будет опубликовано в мае. Выражаем благодарность всему отделу военной истории Беларуси и всем тем, кто предоставил личные материалы за столь ценный вклад в белорусскую историю.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Институте истории Национальной академии наук будет издана книга "Народная летопись". Уже больше месяца институт...
 
Новости дня
Новости общества
 
До +24°С и без существенных осадков будет в Беларуси в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика