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Комитет госконтроля выявил нарушения более чем в пятидесяти объектах торговли

07.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Нарушения и недостатки выявлены практически во всех подвергнутых мониторингу магазинах. К примеру, в 15 магазинах на территории Червенского, Логойского, Минского, Слуцкого, Копыльского, Дзержинского, Клецкого, Вилейского, Мядельского районов зафиксировано превышение уровня торговых надбавок на социально значимые товары, рекомендованного Министерством антимонопольного регулирования и торговли, что привело к их удорожанию.

Отдельные виды отечественных товаров в продаже отсутствовали в 14 магазинах, с истекшим сроком годности и без документов, подтверждающих качество, реализовывалась продукция в 3 магазинах, нарушались правила торговли в 12 магазинах. По предложению Комитета указанные нарушения и недостатки устранены.

Следует отметить, что с 19.04.2020 г. в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15.04.2020 г. №30 соблюдение ограничений (предельных максимальных нормативов рентабельности, надбавок импортера и торговых надбавок) при формировании цен на социально значимые товары является обязанностью субъектов хозяйствования.

Согласно названному постановлению, к социально значимым отнесено 26 групп товаров, в т.ч. мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), рыба свежая, свежие овощи (картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста, репчатый лук, огурцы, помидоры), чай, кофе и др.

Нарушение установленного порядка формирования и применения цен влечет административную ответственность.

Сектор контроля потребительского рынка Комитета госконтроля Минской области

 
 
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Комитет государственного контроля Минской области в рамках контроля за состоянием потребительского рынка провел в апреле 2020 года мониторинг 51 объекта розничной...
 
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