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Душевные поздравления для ветеранов под окнами дома

07.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Душевные поздравления для ветеранов. Для тех, кто сделал все возможное, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас Победу, сегодня проводят личные парады, для них устраивают концерты и от всего сердца говорят «спасибо».
И пусть вместо концертной площадки - площадка под окнами дома, ветеран Великой Отечественной Анатолий Саламатов - в парадном кителе. Он прошел боевой путь с родной 120-й стрелковой дивизией, участвовал в операции "Багратион", освобождал Польшу, Восточную Пруссию. Фронтовику - 95, но он держится молодцом, как и его боевые товарищи. Хана Богаковская, Анатолий Иващенко, Петр Воробьев, Павел Ерошенко, Владимир Скакун и Анастасия Ивашина. Для них солдаты 120-й бригады сегодня играли и "День Победы", и "Синий платочек", и, конечно, "Прощание славянки".

 
 
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Душевные поздравления для ветеранов. Для тех, кто сделал все возможное, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас Победу, сегодня проводят личные парады,...
 
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