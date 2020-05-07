Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Концерт во дворе дома для бывшего узника, профессора Витебского медуниверситета Михаила Никольского Сюрприз в канун Дня Великой Победы для бывшего малолетнего узника, профессора Витебского медицинского университета Михаила Никольского подготовили сотрудники...

Сюрприз в канун Дня Великой Победы для бывшего малолетнего узника, профессора Витебского медицинского университета Михаила Никольского подготовили сотрудники вуза, их дети и студенты университета. ВГМУ он посвятил более 40 лет. Небольшой концерт организовали прямо во дворе дома. Для Михаила Никольского прозвучали его любимые песни. Юные участники прочли и стихи о Победе.В подарок вручили красочные открытки, сделанные руками детей.