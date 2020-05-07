ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Городке знают, что вместе справляться с трудностями легче

07.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Наш народ, как никто другой, знает, что вместе справляться с трудностями  легче. И вот еще один пример. В Городке антисептики для рук появились даже на остановках общественного транспорта. Это  инициатива  местных жителей. Кафе обеспечивает бесплатными обедами врачей и медсестер, а мастера Дома ремесел производят защитные маски и костюмы. 
О маленьком вкладе каждого в общее дело - Ольга Масловская. 

Раз в несколько дней тренер по ушу Тарас Гришанков объезжает остановки, где установлены дозаторы с антисептиком: доливает жидкость там, где антибактериальное средство закончилось. В Городке таких стационарных дезпунктов 7 на самых оживленных маршрутах. И появились они благодаря частной инициативе. Идею Тарас подсмотрел в интернете, а друзья и родители воспитанников поддержали. 
Длительных согласований на оборудование остановок дозаторами не понадобилось. Разрешение сотрудники исполкома дали мгновенно и по телефону. Работает номер горячей линии.

В доставке продуктов и лекарств соцработникам помогают волонтеры

Звонят и одинокие пожилые жители района. Знают, по заявкам продукты и лекарства привезут на дом. Население района обслуживают 86 социальных работников. Сейчас им в помощь волонтеры Красного Креста и сельсоветы. Ежедневная доставка бесплатных обедов организована и для персонала районной больницы.Малолитражка частного кафе каждый день приезжает в больничный городок. В пакетах  50 ланч-боксов с горячими обедами для работников стационара.

Народные умельцы шьют средства индивидуальной защиты

С недавних пор на защитных костюмах врачей и медсестер появился вот такой оберег: символизирующий солнце орнамент и образ ангела-хранителя. Так свою поддержку медикам решили выразить народные умельцы. 
Сначала мастера Дома ремесел пошили маски для себя и своих родных. Подумали, а почему бы не поставить это на поток? Под швейный цех оборудовали небольшой кабинет. Отшили уже 500 повязок. Полсотни передали в местную больницу. 
На днях начали шить и медицинские одноразовые костюмы. Кроят, вшивают молнии. А на груди обязательно  оберег как зашифрованное послание: «Все будет хорошо». 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш народ, как никто другой, знает, что вместе справляться с трудностями  легче. И вот еще один пример. В Городке антисептики для рук появились даже на остановках...
 
Новости дня
Новости общества
 
Медперсоналу начисляют надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика