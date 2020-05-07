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В Городке знают, что вместе справляться с трудностями легче
07.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаш народ, как никто другой, знает, что вместе справляться с трудностями легче. И вот еще один пример. В Городке антисептики для рук появились даже на остановках общественного транспорта. Это инициатива местных жителей. Кафе обеспечивает бесплатными обедами врачей и медсестер, а мастера Дома ремесел производят защитные маски и костюмы.
О маленьком вкладе каждого в общее дело - Ольга Масловская.
Раз в несколько дней тренер по ушу Тарас Гришанков объезжает остановки, где установлены дозаторы с антисептиком: доливает жидкость там, где антибактериальное средство закончилось. В Городке таких стационарных дезпунктов 7 на самых оживленных маршрутах. И появились они благодаря частной инициативе. Идею Тарас подсмотрел в интернете, а друзья и родители воспитанников поддержали.
Длительных согласований на оборудование остановок дозаторами не понадобилось. Разрешение сотрудники исполкома дали мгновенно и по телефону. Работает номер горячей линии.
В доставке продуктов и лекарств соцработникам помогают волонтерыЗвонят и одинокие пожилые жители района. Знают, по заявкам продукты и лекарства привезут на дом. Население района обслуживают 86 социальных работников. Сейчас им в помощь волонтеры Красного Креста и сельсоветы. Ежедневная доставка бесплатных обедов организована и для персонала районной больницы.Малолитражка частного кафе каждый день приезжает в больничный городок. В пакетах 50 ланч-боксов с горячими обедами для работников стационара.
Народные умельцы шьют средства индивидуальной защитыС недавних пор на защитных костюмах врачей и медсестер появился вот такой оберег: символизирующий солнце орнамент и образ ангела-хранителя. Так свою поддержку медикам решили выразить народные умельцы.
Сначала мастера Дома ремесел пошили маски для себя и своих родных. Подумали, а почему бы не поставить это на поток? Под швейный цех оборудовали небольшой кабинет. Отшили уже 500 повязок. Полсотни передали в местную больницу.
На днях начали шить и медицинские одноразовые костюмы. Кроят, вшивают молнии. А на груди обязательно оберег как зашифрованное послание: «Все будет хорошо».
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Наш народ, как никто другой, знает, что вместе справляться с трудностями легче. И вот еще один пример. В Городке антисептики для рук появились даже на остановках...
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