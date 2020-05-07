Эксперты ООН призвали Беларусь освободить из-за пандемии осужденных по «наркотической» статье

Источник материала: Tut.by

Эксперты ООН считают, что из-за роста количества зараженных COVID-19 в Беларуси власти должны немедленно освободить детей и молодых людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Такое заявление опубликовано 7 мая на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.



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«Правительство Беларуси должно принять срочные меры для защиты здоровья и безопасности лиц, содержащихся под стражей, в частности детей и молодых людей, осужденных на непропорционально долгие сроки заключения — до 12 лет — за преступления, связанные с наркотиками», — сказано в заявлении.

С таким заявлением выступили специальный докладчик по вопросу о правах человека в Беларуси Анаис Марин, председатель рабочей группы по произвольным задержаниям Хосе Антонио Гевара Бермудес, заместители председателя Лейх Туми и Элина Штайнерт, члены рабочей группы Сёнг-Фил Хонг и Сетонджи Роланд Аджови.

Представители ООН отметили, что с детьми следует обращаться так, чтобы это «способствовало развитию чувства достоинства и значимости, с учетом возраста ребенка и желательности содействия его реинтеграции и выполнения им полезной роли в жизни общества».

Эксперты призвали белорусские власти «во что бы то ни стало избежать задержания детей, освободить тех, кто не представляет угрозы для общества, и разработать модели и ответные меры, альтернативные содержанию детей под стражей, что особенно актуально в свете пандемии COVID-19.»

«Правительству следует применить предложенный закон об амнистии ко всем лицам, осужденным за преступления, связанными с наркотиками, особенно к детям и молодым людям», — посоветовали они.

По данным на 7 мая, в Беларуси зарегистрированы 20 168 человек с положительным анализом на COVID-19 (+ 913 за сутки), выздоровели и выписаны 5067 пациентов (+ 679 за сутки), умерли 116 человек (+ 4 за сутки).

Напомним, амнистия-2020 коснется и «наркотической» статьи 328. От наказания частично, сроком на один год, будут освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч. 1,2,3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ч. 4,5 ст. 328 УК также сократят на год. Во время прошлой амнистии несовершеннолетним срок отбывания наказания по ч. 1,2,3 ст. 328 УК сокращали на два года.