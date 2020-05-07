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Техника парада. Реактивная система залпового огня "Флейта"

07.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об участниках парада, в том числе и механизированной колонне, рассказываем и мы. Агентство теленовостей подготовило серию новых роликов   - техника парада. Для съемок были отобраны лучшие новинки Госкомвоенпрома. Легкобронированный автомобиль "Рубон", радиолокационные станции "Восток" и "Роса". Сегодня авторы расскажут о реактивной системе залпового огня "Флейта" (видео).

 
Теги: Новости
 
 
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Об участниках парада, в том числе и механизированной колонне, рассказываем и мы. Агентство теленовостей подготовило серию новых роликов   - техника парада. Для...
 
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