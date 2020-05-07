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Спасибо за нашу мирную жизнь и независимое будущее. Мы помним

07.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подвиг героев Великой Отечественной в Беларуси глубоко почитают. Это наша история и память, которую бережно храним. Гордимся нашим народом, что отстоял и выжил. Спасибо за нашу мирную жизнь и независимое будущее. Мы помним...
 
 
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Подвиг героев Великой Отечественной в Беларуси глубоко почитают. Это наша история и память, которую бережно храним. Гордимся нашим народом, что отстоял и выжил....
 
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