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Спасибо за нашу мирную жизнь и независимое будущее. Мы помним
07.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодвиг героев Великой Отечественной в Беларуси глубоко почитают. Это наша история и память, которую бережно храним. Гордимся нашим народом, что отстоял и выжил. Спасибо за нашу мирную жизнь и независимое будущее. Мы помним...
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Подвиг героев Великой Отечественной в Беларуси глубоко почитают. Это наша история и память, которую бережно храним. Гордимся нашим народом, что отстоял и выжил....
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