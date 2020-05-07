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Поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто подарил Победу, - в каждом уголке нашей страны

07.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто подарил Победу, звучат в каждом уголке нашей страны. В Гродно для двух участников войны организовали мини-парад прямо во дворе дома. Ветерана из Пружан поздравили сразу с двумя праздниками -  годовщиной Победы и столетним юбилеем. 
О благодарности потомков Юрий Карнелович.

Под военные песни и в яблоневом саду - на столетний юбилей Николаю Ляхоцкому устроили настоящий сюрприз

Сегодня его поздравляют не только с днем рождения, но и с 75-летием Великой Победы. Ветеран признается: самый первый День Победы он запомнил на всю жизнь. Весной 1945-го он раненый лежал в госпитале, когда в палату забежал солдат с радостным криком: "Война закончилась!".
Николай Иванович ушел на фронт в 1944-м - был пулеметчиком в пехоте. Но случилась неприятная ошибка: после первого ранения фамилию рядового записали в списки погибших. Вспоминает: тогда сослуживцы посмеялись: "Значит, будешь жить сто лет!". Сегодня он принимает подарки и юбилейную медаль "75 лет Великой Победе в Великой Отечественной войне". А еще попурри из любимых песен. Среди них - "Смуглянка" и, конечно, "День Победы".

К торжественному маршу военнослужащие 6-й бригады готовились основательно 

В Гродно военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады выстроились в парадные расчеты, чтобы пройти торжественным маршем по одной из улиц города. Правда, зрителей будет всего два, но от этого мероприятие не менее значимое. Ведь мини-парад организовали для ветеранов Великой Отечественной войны.

Алексея Кузнецова и Николая Киселева призвали в армию, когда советские войска вели активное наступление. Оба участвовали в штурме Кенигсберга, освобождали Варшаву. Алексей Михайлович освобождал еще и Гродно. Ветераны всегда были участниками празднований Дня Победы. Сейчас, скромно признаются фронтовики, здоровье уже не такое крепкое, придется остаться дома. Поэтому мини-парад от военнослужащих стал приятной неожиданностью.К торжественному маршу военнослужащие 6-й бригады готовились основательно. Говорят, ответственность очень большая. Ведь оценивать выправку будут ветераны. 

Сегодня принимает поздравления и Михаил Никольский. В военные годы - малолетний узник 

Сегодня - профессор Витебского медицинского университета. Хоть и на пенсии, коллеги и ученики не забывают. Ведь работе посвятил более 40 лет. Прямо во дворе дома преподаватели вуза, их дети и студенты организовали концерт. Для Михаила Никольского прозвучали его любимые песни. И стихи о Победе.
В эти майские особенные дни во всех уголках страны все чаще звучат слова благодарности ветеранам. Тем людям, кто ценой своей жизни добыл для нас Великую Победу. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Поздравления и слова благодарности в адрес тех, кто подарил Победу, звучат в каждом уголке нашей страны. В Гродно для двух участников войны организовали мини-парад...
 
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