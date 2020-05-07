«Государство недовольно людьми, люди недовольны государством». Что говорили на акции в поддержку блогера

Источник материала: Tut.by

Полсотни человек собрались сегодня в Гомеле на площади Ленина на митинг в поддержку блогера и организатора интернет-сообщества «Страна для жизни» Сергея Тихановского, которого вчера задержали в Могилеве и арестовали.





Около шести вечера на площадке у «Белтелекома» собрались люди. Они обсуждали происходящее в стране. Мимо пробегали прохожие, по периметру ходили мужчины в штатском.

— Раз вы пришли сюда, значит, вы все поддерживаете Сергея Тихановского. Он — это уже бренд, направление нашей жизни. Это освобождение нас от того, что происходит в нашей стране. Нужно менять законы, менять избирательное законодательство, и если мы будем поддерживать таких людей, как Сергей, то сможем реально что-то изменить — обращался к собравшимся соратник Тихановского Юрий Власов.





Галина говорит, что пришла на митинг осознанно. В изоляции, признается женщина, было время подумать и проанализировать жизнь последних лет. Поэтому сегодня она здесь.

— Хочу, чтобы жили лучше наши дети. Мой сын — врач, уехал за границу за лучшей жизнью. Мне больно, обидно и страшно. Ведь мы трудимся, работаем всю жизнь, никто из нас не сидит, не гуляет, но почему у нас все так? Я здесь, потому что считаю, что надо прислушаться к людям, которые могут объединить людей, которые могут сделать нашу жизнь лучше.





— Государство недовольно людьми, люди недовольны государством. Надо это менять. Надо говорить в голос, что мы не согласны. Не пытаться по-белорусски «прыстасавацца», лавировать в этом, а сказать четко и в голос: «Мне это не нравится. Я не хочу изобретать никакой белорусский велосипед. Я просто хочу нормально жить. Как в Польше, как в Германии, как в Финляндии. Чтобы мне было не стыдно говорить, что я белорус, — выражает свою позицию Михаил.





16-летний Егор в свой день рождения тоже пришел поддержать Тихановского. Родители отговаривали, но парень все равно здесь, так как считает, что это важно.

— Считаю его задержание нелегальным. Теперь, получается, можно любого человека так задержать, кто показывает и рассказывает правду.

Егор уверен, что несогласных с сегодняшним положением дел очень много, только пока не все еще готовы вот так выйти на улицы — люди боятся.





Вскоре к митингующим подошли сотрудники милиции и попросили разойтись. По громкоговорителю они предупредили собравшихся, что их мероприятие несанкционированное.









Люди проследовали по проспекту Ленина к улице Интернациональной. Но до нее так и не дошли — подъехал автобус, из которого появились сотрудники ОМОНа — начались задержания. Хватали всех подряд, в том числе освещавших акцию журналистов.





Уже через три минуты автобус был заполнен и направился в Центральный РОВД. Там около получаса людей продержали в фойе. Сюда доставили около 20 человек. По указанию силовиков стоять нужно было лицом к стене, на звонки мобильного отвечать запрещалось. Через некоторое время сотрудники райотдела вынесли медицинские маски и раздали всем, у кого их не было. Затем людей по одному отводили в кабинеты. Там задержанных опросили, составили протоколы и стали отпускать. На журналистов протоколы не составляли.

Где находится один из организаторов акции Юрий Власов — неизвестно.





Напомним, 6 мая Сергея Тихановского задержали под Могилевом. Он помещен в изолятор временного содержания Гомеля. В МВД заявили , что основанием для задержания блогера стало постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Правозащитники предположили, что постановление было вынесено 10 января. Тогда суд приговорил Тихановского к 15 суткам ареста за участие и освещение минской акции против интеграции с Россией 20 декабря.

В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку Сергея Тихановского, не обошлось без задержаний.