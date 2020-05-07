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«Государство недовольно людьми, люди недовольны государством». Что говорили на акции в поддержку блогера
08.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полсотни человек собрались сегодня в Гомеле на площади Ленина на митинг в поддержку блогера и организатора интернет-сообщества «Страна для жизни» Сергея Тихановского, которого вчера
Около шести вечера на площадке у «Белтелекома» собрались люди. Они обсуждали происходящее в стране. Мимо пробегали прохожие, по периметру ходили мужчины в штатском.
— Раз вы пришли сюда, значит, вы все поддерживаете Сергея Тихановского. Он — это уже бренд, направление нашей жизни. Это освобождение нас от того, что происходит в нашей стране. Нужно менять законы, менять избирательное законодательство, и если мы будем поддерживать таких людей, как Сергей, то сможем реально что-то изменить — обращался к собравшимся соратник Тихановского Юрий Власов.
Галина говорит, что пришла на митинг осознанно. В изоляции, признается женщина, было время подумать и проанализировать жизнь последних лет. Поэтому сегодня она здесь.
— Хочу, чтобы жили лучше наши дети. Мой сын — врач, уехал за границу за лучшей жизнью. Мне больно, обидно и страшно. Ведь мы трудимся, работаем всю жизнь, никто из нас не сидит, не гуляет, но почему у нас все так? Я здесь, потому что считаю, что надо прислушаться к людям, которые могут объединить людей, которые могут сделать нашу жизнь лучше.
— Государство недовольно людьми, люди недовольны государством. Надо это менять. Надо говорить в голос, что мы не согласны. Не пытаться по-белорусски «прыстасавацца», лавировать в этом, а сказать четко и в голос: «Мне это не нравится. Я не хочу изобретать никакой белорусский велосипед. Я просто хочу нормально жить. Как в Польше, как в Германии, как в Финляндии. Чтобы мне было не стыдно говорить, что я белорус, — выражает свою позицию Михаил.
16-летний Егор в свой день рождения тоже пришел поддержать Тихановского. Родители отговаривали, но парень все равно здесь, так как считает, что это важно.
— Считаю его задержание нелегальным. Теперь, получается, можно любого человека так задержать, кто показывает и рассказывает правду.
Егор уверен, что несогласных с сегодняшним положением дел очень много, только пока не все еще готовы вот так выйти на улицы — люди боятся.
Вскоре к митингующим подошли сотрудники милиции и попросили разойтись. По громкоговорителю они предупредили собравшихся, что их мероприятие несанкционированное.
Люди проследовали по проспекту Ленина к улице Интернациональной. Но до нее так и не дошли — подъехал автобус, из которого появились сотрудники ОМОНа — начались задержания. Хватали всех подряд, в том числе освещавших акцию журналистов.
Уже через три минуты автобус был заполнен и направился в Центральный РОВД. Там около получаса людей продержали в фойе. Сюда доставили около 20 человек. По указанию силовиков стоять нужно было лицом к стене, на звонки мобильного отвечать запрещалось. Через некоторое время сотрудники райотдела вынесли медицинские маски и раздали всем, у кого их не было. Затем людей по одному отводили в кабинеты. Там задержанных опросили, составили протоколы и стали отпускать. На журналистов протоколы не составляли.
Где находится один из организаторов акции Юрий Власов — неизвестно.
Напомним, 6 мая Сергея Тихановского
В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая
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«Государство недовольно людьми, люди недовольны государством». Что говорили на акции в поддержку блогера
Полсотни человек собралось сегодня в Гомеле на площади Ленина на митинг в поддержку блогера и организатора интернет-сообщества «Страна для жизни» Сергея...
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