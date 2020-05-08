|
Могилевским ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали
08.05.2020 22:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ канун праздника могилевским ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".
Вместе с подарками и открытками от руководства МВД, УВД и облисполкома слова благодарности направлены в адрес полковников в отставке Максима Застрелова, кавалера двух медалей "За отвагу"; Николая Илькевича, награжденного орденом Красной Звезды, а также участника освобождения Могилева Леонида Мороза.
Нина Карпухина, жительница г. Могилева: "Благодарны вам всем за это внимание, которое вы оказываете этому поколению. И без них немыслима жизнь была бы сегодня. Мирного неба не было бы. За это спасибо - огромное человеческое спасибо и благодарность. Будьте здоровы и счастливы".
Любимые мелодии в исполнении оркестра прозвучали сегодня для ветерана Андрея Моисеева от родной службы МЧС. Участник Сталинградской битвы, был четырежды ранен, горел в танке. Награжден двумя орденами Отечественной войны - "За боевые заслуги" и "За победу над Германией»! Юбилейную медаль ветерану доставили символично - по пожарной лестнице
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун праздника могилевским ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Вместе с подарками и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)