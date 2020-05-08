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Омлет с грибами на слоеном тесте
08.05.2020 06:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Диетические яйца считаются самыми полезными, им не больше семи дней, большая часть витаминов в них еще цела. По истечении недели такие яйца переходят в категорию "столовые".
Шампиньоны нарезаем не очень крупно. Обжариваем на сильно разогретой сковороде до готовности. Даем остыть и выкладываем в яичную смесь. Туда же добавляем тертый на терке сыр. Перемешиваем.
Шампиньоны снимают головные боли, улучшают память, мыслительные процессы и другую деятельность головного мозга. Регулярное употребление препятствует развитию стресса, депрессии, неврозов.
Берем небольшую форму - в идеале квадратную. Смазываем ее растительным маслом. Лист теста равномерно растягиваем по размеру формы, чтобы получились бортики. В основу из теста выливаем омлетную смесь с грибами. Выпекаем в разогретой духовке минут 20, до готовности теста. Омлет с грибами и сыром на слоеном тесте готов. Не спешите сразу разрезать. Дайте омлету осесть и немного остыть - тогда вы без труда разрежете его на ровные кусочки.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: Слоеное тесто, 4 крупных яйца, 4-6 шампиньонов, 100 мл молока, 60 граммов сыра. Включаем духовку на 190 градусов. Пока тесто размораживается, займемся...
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