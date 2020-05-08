Источник материала: БT

Слоеное тесто,

4 крупных яйца,

4-6 шампиньонов,

100 мл молока,

60 граммов сыра.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Омлет с грибами на слоеном тесте Возьмем: Слоеное тесто, 4 крупных яйца, 4-6 шампиньонов, 100 мл молока, 60 граммов сыра. Включаем духовку на 190 градусов. Пока тесто размораживается, займемся...

Возьмем:Включаем духовку на 190 градусов. Пока тесто размораживается, займемся остальными компонентами. Яйца вбиваем в миску, добавляем 100 мл теплого молока, солим, перчим и взбиваем венчиком.Шампиньоны нарезаем не очень крупно. Обжариваем на сильно разогретой сковороде до готовности. Даем остыть и выкладываем в яичную смесь. Туда же добавляем тертый на терке сыр. Перемешиваем.Берем небольшую форму - в идеале квадратную. Смазываем ее растительным маслом. Лист теста равномерно растягиваем по размеру формы, чтобы получились бортики. В основу из теста выливаем омлетную смесь с грибами. Выпекаем в разогретой духовке минут 20, до готовности теста. Омлет с грибами и сыром на слоеном тесте готов. Не спешите сразу разрезать. Дайте омлету осесть и немного остыть - тогда вы без труда разрежете его на ровные кусочки.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.