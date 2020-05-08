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Бойцы Гомельского МЧС организовали приятный сюрприз для ветеранов
08.05.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДушевное поздравление для героев. Бойцы Гомельского МЧС организовали приятный сюрприз для ветеранов. Концерт, благодарность за мирное небо и пожелания долгих лет жизни для тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Оркестр заиграл фронтовые мелодии, а также под окном зрителей развернулся мини-парад из спецтехники спасателей. Все - ради хорошего настроения.
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Душевное поздравление для героев. Бойцы Гомельского МЧС организовали приятный сюрприз для ветеранов. Концерт, благодарность за мирное небо и пожелания долгих лет...
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