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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бойцы Гомельского МЧС организовали приятный сюрприз для ветеранов Душевное поздравление для героев. Бойцы Гомельского МЧС организовали приятный сюрприз для ветеранов. Концерт, благодарность за мирное небо и пожелания долгих лет...

Душевное поздравление для героев. Бойцы Гомельского МЧС организовали приятный сюрприз для ветеранов. Концерт, благодарность за мирное небо и пожелания долгих лет жизни для тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Оркестр заиграл фронтовые мелодии, а также под окном зрителей развернулся мини-парад из спецтехники спасателей. Все - ради хорошего настроения.