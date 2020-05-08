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В Брест привезут прокатные электросамокаты. Когда их можно будет протестировать?

08.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте запустят велошеринг электросамокатов, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на директора компании «Колобайк» Вадима Осипчика.


Такие самокаты появятся в Бресте в середине мая. Фото: «За вело Брест».

Сейчас электросамокаты настраивают. Ожидается, что на следующей неделе они уже появятся в городе.

Первая партия электросамокатов придет в город в количестве 120−150 штук.

Стоимость поездки пока не известна.

Также в ближайшее время в Брест привезут еще как минимум 100 прокатных велосипедов. Сейчас по городу таких «колобайков» ездит сотня.

 
Теги: Брест
 
 
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