В Брест привезут прокатные электросамокаты. Когда их можно будет протестировать?

Источник материала: Tut.by

В Бресте запустят велошеринг электросамокатов, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на директора компании «Колобайк» Вадима Осипчика.



Такие самокаты появятся в Бресте в середине мая. Фото: «За вело Брест».

Сейчас электросамокаты настраивают. Ожидается, что на следующей неделе они уже появятся в городе.

Первая партия электросамокатов придет в город в количестве 120−150 штук.

Стоимость поездки пока не известна.

Также в ближайшее время в Брест привезут еще как минимум 100 прокатных велосипедов. Сейчас по городу таких «колобайков» ездит сотня.