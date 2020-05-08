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В Брест привезут прокатные электросамокаты. Когда их можно будет протестировать?
08.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте запустят велошеринг электросамокатов, сообщает
Сейчас электросамокаты настраивают. Ожидается, что на следующей неделе они уже появятся в городе.
Первая партия электросамокатов придет в город в количестве 120−150 штук.
Стоимость поездки пока не известна.
Также в ближайшее время в Брест привезут еще как минимум 100 прокатных велосипедов. Сейчас по городу таких «колобайков» ездит сотня.
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Первая партия - около 120−150 штук.
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