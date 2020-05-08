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Кажется - это весна. Погода в Гомеле в выходные

08.05.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дело к концу весны, а мы еще теплые куртки не сняли. В ближайшие выходные май постарается исправить это, обещает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уже сегодня гомельчане будут наслаждаться по-настоящему весенней погодой. Завтра, в праздничную субботу, еще лучше — до +15°C и без осадков.

В воскресенье — +17°C, облачно с прояснениями и без дождей.

Хороших выходных, друзья — и оставайтесь дома!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Дело к концу весны, а мы еще теплые куртки не сняли. В ближайшие выходные май постарается исправить это.
 
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