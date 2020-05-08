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Кажется - это весна. Погода в Гомеле в выходные
08.05.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дело к концу весны, а мы еще теплые куртки не сняли. В ближайшие выходные май постарается исправить это,
Уже сегодня гомельчане будут наслаждаться по-настоящему весенней погодой. Завтра, в праздничную субботу, еще лучше — до +15°C и без осадков.
В воскресенье — +17°C, облачно с прояснениями и без дождей.
Хороших выходных, друзья — и оставайтесь дома!
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Дело к концу весны, а мы еще теплые куртки не сняли. В ближайшие выходные май постарается исправить это.
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