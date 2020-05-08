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Генеральная репетиция парада пройдет сегодня вечером

08.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За день до 9 Мая в стране полным ходом идет подготовка к параду в честь Дня Победы. Генеральная репетиция пройдет вечером. Колонна начнет построение в 16:00 на улице Стариновская, а уже в 5 вечера стартует движение по городу. Улицы, которые будут перекрыты для общественного транспорта, - на ваших экранах. Начало генерального прогона парада запланировано 8 мая на 21:00. После прохождения техника вернется на исходную точку на проспекте Машерова.

Отметим, после прохождения механизированной колонны по Минску выдвинутся две колонны, которые доставят на репетицию участников пешего шествия. Поэтому вниманию всех автовладельцев - выбирайте свой маршрут, учитывая данную информацию. 
 
Теги: Минск
 
 
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За день до 9 Мая в стране полным ходом идет подготовка к параду в честь Дня Победы. Генеральная репетиция пройдет вечером. Колонна начнет построение в 16:00 на улице...
 
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