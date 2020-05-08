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Под знаком милосердия и гуманности. Борисов присоединился к месячнику Красного Креста

08.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Во всех первичных организациях запланированы следующие мероприятия:

– информирование «О деятельности Белорусского общества Красного Креста»;

– пройдет тренинг для волонтеров Красного Креста по обучению навыкам оказания первой помощи, навыкам самообслуживания;

– акции по привлечению волонтеров и пропаганде активного волонтерства среди групп населения разного возраста;

– акция «Милосердие» по оказанию помощи подопечным Красного Креста и инвалидам 1 группы, подопечным ГУ «ТЦСОН»;

– благотворительная акция по сбору одежды, обуви для малоимущих и многодетных семей.

Также волонтеры Красного Креста Борисовской РО БОКК и учебных заведений проведут публичную акцию «Под знаком Красного Креста», пропагандирующую основополагающие принципы Международного движения Красного Креста – гуманность, милосердие и доброта в обществе, сохранение памяти о подвигах народа и ветеранах Великой Отечественной войны.

Также Борисовская районная организация БОКК продолжит реализацию волонтерских инициатив, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения Борисовского района.

У Белорусского общества Красного Креста есть миссия, обозначенная в стратегическом плане развития на 20166-2020 гг.И заключается она в том, чтобы облегчить страдания людей, попавших в затруднительное положение, предоставлять уязвимым слоям населения услуги, чтобы ни один человек не остался наедине со своей бедой.

Борисовская районная организация призывает неравнодушных людей не остаться в стороне и принять активное участие в Месячнике Красного Креста. Нам пригодится любоя посильная помощь, которую вы только сможете оказать – например, сбор вещей, обуви, канцтоваров, продуктов питания.

Собранные вещи и продукты принимаются по адресу: г. Борисов, ул.50лет БССР, д.8.

Справки по телефону: 93-08-80 (вторник, среда. четверг с 9.00до 16.30).

Вы также можете помочь нам, перечислив пожертвования на Р\счет BY48BLBB30150100648873001001, ОАО «Белинвестбанк», отд.537, IBAN BLBBBY2X г. Минск, ул. Могилевская,5 УНП 100648873 для Борисовской РО БОКК, ЕРИП 1770.

Президиум Борисовской РО БОКК

 
Теги: Минск
 
 
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С 8 мая по 1 июня в Беларуси ежегодно проходит месячник Красного Креста. И Борисовская районная организация БОКК не осталась в стороне. Президиум организации...
 
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