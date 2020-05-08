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Доплаты, социальные льготы и просто внимание — ни один из 4,7 тыс. ветеранов ВОВ в Беларуси не забыт

08.05.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Накануне празднования Дня Победы Министерство труда и социальной защиты рассказало БелТА о мерах поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших от последствий войны.

«На 1 мая 2020 года в республике проживали 4,7 тыс. ветеранов войны и 14,3 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Самым возрастным участникам и инвалидам войны сегодня 104 года, самым молодым (партизанам и подпольщикам) — 87 лет», — привели цифры в Минтруда, подчеркнув, что о забота о каждом ветеране включает целый комплекс мер.

С 1 апреля по 1 мая этого года выплачивалась единовременная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям пострадавших от последствий войны. Помощь получили 19,3 тыс. человек, а это 99,98%. Оставшиеся получатели находятся не в Беларуси, но в течение года деньги им тоже выплатят. Общая сумма помощи составила Br16,8 млн.

Среди прочих выплату получили Герои Советского Союза Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин — по Br2,5 тыс.

По Br1,7 тыс. выплатили инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года; лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

Br900 составила сумма выплаты ветеранам войны из числа награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ; работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Еще по Br700 получили граждане, пострадавшие от последствий войны. К ним относятся члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а именно: супруги, не вступившие в новый брак; имеющие инвалидность с детства — дети и другие иждивенцы погибших (братья, сестры, пасынки, падчерицы). Это также бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

«Помимо этого в нашей стране для этой категории предусмотрены другие меры социальной защиты — дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии, предоставление государственных социальных льгот», — отметили в Минтруда. Например, повышения к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны, варьируются от Br31 до Br309.

«Средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составляет Br766 рублей, в том числе инвалидов I группы — Br889, II группы — Br847, III группы — Br614. Средняя пенсия по возрасту участников войны составляет Br694, — добавили в министерстве. — В 2020 году расходы из средств ФСЗН на выплату повышений пенсии ветеранам войны и пострадавшим от последствий войны составят почти Br35 млн».

Кроме того, ветеранам войны и другим категориям неработающих пенсионеров старше 75 лет и старше 80 лет к пенсии полагается ежемесячная доплата (размер зависит от возраста). Ее получателями являются 201,3 тыс. и 353,4 тыс. человек соответственно. В 2020 году на эти доплаты из средств ФСЗН будет направлено Br385 млн.

Есть еще надбавка на уход пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, ее получают 330,1 тыс. человек. Объем финансирования из средств ФСЗН на этот год — около Br133 млн.

«Ежегодно по всей стране обследуются материально-бытовые условия жизни ветеранов и пострадавших от последствий войны. Если у кого-то из них есть потребность в помощи, она оказывается, — сказали в Минтруда. — При подготовке к празднованиям 75-летия Победы до 1 марта изучили условия проживания около 20 тыс. человек. До 1 мая выполнили все заявки, поступившие в ходе обследования. Среди проведенных работ — уборка помещений и мытье окон, подвоз печного топлива, колка дров, уборка придомовой территории, обработка приусадебного участка, обеспечение овощами и др. Помощь получили 1342 человека». Еще около 300 пожилых граждан получили в общей сложности Br43,4 тыс. на ремонт жилых помещений, печей, электропроводки, газового оборудования, установку автономных пожарных извещателей, чтобы их жизнь не подвергалась опасности.

Ветеранам Великой Отечественной войны полагаются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, по проезду, в жилищной сфере и другие. Среди них бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных медучреждениях, бесплатное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации и прочее. Все ветераны ВОВ освобождены от платы за социальное обслуживание на дому.

 
 
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Накануне празднования Дня Победы Министерство труда и социальной защиты рассказало БелТА о мерах поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а...
 
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