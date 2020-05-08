ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Курсы валют на 8 мая. Рубль ослаб к трем основным валютам

08.05.2020 10:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И к этому часу доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 65 копеек, и 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И к этому часу доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 65 копеек, и 3 рубля 32 копейки стоят...
 
Новости дня
Новости общества
 
Глусский район удостоен Почетной грамоты облисполкома по итогам работы за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика