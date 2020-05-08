|
Курсы валют на 8 мая. Рубль ослаб к трем основным валютам
08.05.2020 10:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И к этому часу доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 65 копеек, и 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И к этому часу доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 65 копеек, и 3 рубля 32 копейки стоят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)