Глусский район удостоен Почетной грамоты облисполкома по итогам работы за 2019 год

Источник материала: Радзiма

Могилёвский областной исполнительный комитет принял решение наградить Глусский район Почетной грамотой за достижение наилучших показателей социально-экономического развития по итогам работы за 2019 год.

Глусским районом в 2019 году были выполнены 11 из 13 доведенных ключевых показателей и заданий социально-экономического развития: экспорт товаров, трудоустройство граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств, производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйственных организациях, розничный товарооборот, объем строительно-монтажных работ, строительство жилья, заработная плата, уровень зарегистрированной безработицы, удельный вес трудоустроенных граждан и безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости. Не были достигнуты намеченные планы по двум показателям: экспорту услуг и привлечению прямых иностранных инвестиций.

Почетных грамот Могилёвского областного исполнительного комитета за достижение наилучших показателей социально-экономического развития удостоены также Осиповичский район и город Могилёв.

Накануне Праздника труда Могилёвским облисполкомом принято решение о занесении на Доску почета Могилёвской области организаций, достигших наилучших показателей работы за 2019 год, победителей ежегодного областного конкурса «Человек года Могилёвщины», а также представителей малого и среднего бизнеса — победителей Национального конкурса «Предприниматель года». В числе победителей — государственное учреждение социального обслуживания «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», которое занесено на Доску почета как одна из лучших организаций социальной сферы Могилёвской области.

Искренне поздравляем руководство района и всех глусчан, кто своим трудом заслужил высокую оценку от руководства области. Пусть наша общая трудовая победа станет достойным подарком к великому празднику — Дню Победы! Мира, добра, здоровья и новых высоких достижений вам, уважаемые земляки, во всех делах на благо нашей родной Глусчины!