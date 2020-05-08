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Военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады организовали флешмоб в Брестской крепости

09.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году в Бресте не будет масштабных мероприятий ко Дню Победы, но это не значит, что и праздника не будет. Память о подвиге народа в городе над Бугом чтут. Например, в преддверии праздника военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады организовали масштабный флешмоб в Брестской крепости. Подробнее расскажут наши корреспонденты. 

Ночь накануне юбилея Победы в Брестской крепости осветили сотни огоньков, которые сложились в слова "стояли насмерть", а затем - "помним, гордимся". А уже днем под аккомпанемент оркестра строй военных превратился в надпись "75 лет Победе".

Дмитрий Белецкий, офицер 38-й десантно-штурмовой бригады: "Нынешние защитники родины - это внуки и правнуки тех героических людей, ветеранов, которые защищали нашу страну, и сегодня именно на них, нынешних защитниках родины, ответственность за сохранение истории и памяти о той героической победе".

38-я десантно-штурмовая бригада - преемница 105-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была создана в годы  Великой Отечественной войны. За мужество и героизм при взятии венгерских городов Папа и Девечер она награждена орденом Красного Знамени. А за освобождение столицы Австрии дивизии было присвоено почетное наименование Венская.  

Сергей Суховило, заместитель командира 38-й десантно-штурмовой бригады: "9 Мая - поистине великий праздник, это праздник со слезами на глазах, когда блеск орденов ветеранов говорит нам о том подвиге, который они совершили, начиная с 1941 года, ведь эта победа давалась нелегко, но то мужество и героизм, которые они проявили, невозможно описать". 

Перед Днем Победы торжественная акция прошла  и в девятой брестской школе. Здесь заложили аллею памяти. 

Лариса Андреюк, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 9 г. Бреста: "Наша школа располагается на улице Наганова. Алексей Федорович являлся одним из защитников Брестской крепости, мы помним не только его имя, помним и многих других героев, поэтому педагогами, учащимися школы было принято решение в этом году высадить аллею памяти".

Павел Орсенович, ученик СШ № 9 г. Бреста: "Великая Отечественная война затронула и нашу семью: мой дедушка воевал на территории России, к сожалению, пропал без вести. Мы не забываем его". 

София Федюкович, ученица СШ № 9 г. Бреста: "В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Победы в ВОВ. Это очень важно - сохранять память о защитниках нашей родины, т.к. они принесли нам эту победу и сегодняшнее мирное небо над головой".

В этом году День Победы особенно памятный, ведь он юбилейный. Но подвиг предков потомки чтят не только 9 мая, но и каждый день.

 
Теги: Брест
 
 
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В этом году в Бресте не будет масштабных мероприятий ко Дню Победы, но это не значит, что и праздника не будет. Память о подвиге народа в городе над Бугом чтут....
 
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