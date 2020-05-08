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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады организовали флешмоб в Брестской крепости В этом году в Бресте не будет масштабных мероприятий ко Дню Победы, но это не значит, что и праздника не будет. Память о подвиге народа в городе над Бугом чтут....

В этом году в Бресте не будет масштабных мероприятий ко Дню Победы, но это не значит, что и праздника не будет. Память о подвиге народа в городе над Бугом чтут. Например, в преддверии праздника военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады организовали масштабный флешмоб в Брестской крепости. Подробнее расскажут наши корреспонденты.Ночь накануне юбилея Победы в Брестской крепости осветили сотни огоньков, которые сложились в слова "стояли насмерть", а затем - "помним, гордимся". А уже днем под аккомпанемент оркестра строй военных превратился в надпись "75 лет Победе".38-я десантно-штурмовая бригада - преемница 105-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была создана в годы Великой Отечественной войны. За мужество и героизм при взятии венгерских городов Папа и Девечер она награждена орденом Красного Знамени. А за освобождение столицы Австрии дивизии было присвоено почетное наименование Венская.Перед Днем Победы торжественная акция прошла и в девятой брестской школе. Здесь заложили аллею памяти.В этом году День Победы особенно памятный, ведь он юбилейный. Но подвиг предков потомки чтят не только 9 мая, но и каждый день.