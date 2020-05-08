Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спортсмены приняли участие в патриотической акции "Беларусь помнит. Помним каждого" Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории. Белорусские спортсмены, которые приняли участие в патриотической акции...

Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории. Белорусские спортсмены, которые приняли участие в патриотической акции "Беларусь помнит" сегодня говорили о знаковой дате для наших людей. Живые цветы они возложили в урочище Благовщина. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, работники спортивной отрасли считают, что отдать дань памяти павшим воинам и мирным жителям - святой долг для поколения внуков и правнуков. Республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти дни повсеместно в нашей стране.