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Белорусские спортсмены приняли участие в патриотической акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

08.05.2020 12:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории. Белорусские спортсмены, которые приняли участие в патриотической акции "Беларусь помнит" сегодня говорили о знаковой дате для наших людей. Живые цветы они возложили в урочище Благовщина. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, работники спортивной отрасли считают, что отдать дань памяти павшим воинам и мирным жителям - святой долг для поколения внуков и правнуков. Республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти дни повсеместно в нашей стране.
 
 
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Важно не утратить память о подвиге солдат Победы и привить молодежи уважение к истории. Белорусские спортсмены, которые приняли участие в патриотической акции...
 
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