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Судьбы людей, державших оборону в июне 1941-го - в проекте АТН "Брест. Герои форпоста"

08.05.2020 12:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Брестская крепость - на ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только за неделю противник на эти 400 гектаров сбросил два с половиной железнодорожных состава мин и снарядов. В первый же день Великой Отечественной войны немецкая армия получила свой первый приказ к отступлению с начала Второй мировой войны. Гитлер лично приезжал посмотреть цитадель, которая держалась больше месяца. Оплавленный кирпич из крепости в 1945 году найдут в его берлинском бункере. Сегодня из нескольких тысяч защитников известны имена лишь трети. Судьбы людей, державших оборону в июне 1941-го - в проекте Агентства теленовостей "Брест. Герои форпоста". 
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Брестская крепость - на ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только за неделю противник на эти 400 гектаров сбросил два с половиной...
 
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