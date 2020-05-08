|
Судьбы людей, державших оборону в июне 1941-го - в проекте АТН "Брест. Герои форпоста"
08.05.2020 12:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБрестская крепость - на ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только за неделю противник на эти 400 гектаров сбросил два с половиной железнодорожных состава мин и снарядов. В первый же день Великой Отечественной войны немецкая армия получила свой первый приказ к отступлению с начала Второй мировой войны. Гитлер лично приезжал посмотреть цитадель, которая держалась больше месяца. Оплавленный кирпич из крепости в 1945 году найдут в его берлинском бункере. Сегодня из нескольких тысяч защитников известны имена лишь трети. Судьбы людей, державших оборону в июне 1941-го - в проекте Агентства теленовостей "Брест. Герои форпоста".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская крепость - на ее захват войскам вермахта отводилось несколько часов. Только за неделю противник на эти 400 гектаров сбросил два с половиной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)