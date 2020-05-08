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Архитектурному комплексу "Минск - город-герой" - 35
08.05.2020 12:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Беларусь помнит. Помним каждого". К патриотическому марафону по всей стране присоединяется все больше белорусов. Всю неделю люди несут цветы к стеле "Минск - город-герой". К слову, архитектурный комплекс сегодня отмечает юбилей. Он торжественно открылся 35 лет назад в честь 40-й годовщины Победы. Но еще задолго до этого наша столица получила высшую степень отличия, как город, прославившийся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. Сегодня к подножию обелиска легли цветы от коллективов сразу двух министерств.
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"Беларусь помнит. Помним каждого". К патриотическому марафону по всей стране присоединяется все больше белорусов. Всю неделю люди несут цветы к стеле "Минск -...
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